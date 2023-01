Bimba di due anni ingerisce droga e finisce al pronto soccorso: tragedia sfiorata a Napoli

Tragedia sfiorata a Napoli dove una bambina di poco meno di due anni ha ingerito droga ed è finita in ospedale. Accade a Giugliano, nell'hinterland del capoluogo campano, dove nella notte la bimba ha ingerito sostanza stupefacente ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono: la piccola è stata trattenuta in osservazione ma non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 10:33

