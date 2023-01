Aurora Ramazzotti incinta, il look premaman e il capo must have per combattere le temperature invernali

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti sta per diventare mamma per la prima volta. Super entusiasta di vivere un momento speciale come questo, la figlia di Michelle Hunziker non perde occasione per mettere in risalto le sue nuove forme e il pancione ormai evidente, giunto al settimo mese.

Spesso si mostra sui social indossando completini sportivi alla moda, ma non mancano i look eleganti per le occasioni speciali, e quelli casual, perfetti per affrontare le basse temperature di questo periodo.

Aurora Ramazzotti, il look invernale

Aurora Ramazzotti ha condiviso oggi una foto sui social in cui si ritrae in ascensore: felice e sorridente, la compagna di Goffredo Cerza a corredo dello scatto ha aggiunto un emoticon di una faccina che soffre il freddo, perfetta per sottolineare come le temperature si siano abbassate negli ultimi giorni, soprattutto nel nord Italia, proprio dove vive la Ramazzotti, a Milano.

Aurora ha scelto per l'inverno un capo must-have: un cardigan extra large, morbido e in lana. Comodo e alla moda, perfetto da indossare durante la gravidanza e con queste temperature fredde. La conduttrice, infatti, lo ha portato con sé anche durante la vacanza con Goffredo sulla neve.

Aurora e Goffredo stanno per fare un passo importante, il più importante della loro vita: quello di diventare genitori. I due stanno affrontando questo periodo pre parto con grande gioia, collezionando ogni momento con stupore ma soprattutto nella tranquillità più assoluta: si godono le ultime vacanze di coppia prima di essere ufficialmente in tre. Non mancano poi le cene a lume di candela...

Per celebrare l'anniversario la coppia ha optato per un ristorante di lusso, Mudec situato nel cuore del design district di Milano. Piatti gourmet e cifre stellari per i neo genitori. «21/01, sei anni», ha scritto la figlia di Michelle Hunziker a corredo di uno scatto che la ritrae abbracciata al suo compagno: felici, sorridenti e innamorati più che mai, i due si scambiano un tenero sguardo mentre si godono la loro cena intima.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 16:41

