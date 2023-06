Perde l'anello di fidanzamento al mare: il mago del metal detector lo ritrova, l'incredibile storia di Erica

Erica stava giocando a pallavolo in mare, insieme al fidanzato Simone, quando qualcosa è andato storto. A un certo punto, infatti, si è accorta di non avere più al dito l'anello di fidanzamento. E, inevitabilmente, la paura di aver perso un oggetto così prezioso l'ha assalita. Ritrovarlo era quasi impensabile. Ma a volte ritrovare un ago in un pagliaio non è così impossibile...

Perde l'anello in mare, ma lo ritrova

L'incredibile storia del dramma a lieto fine è accaduta nel pomeriggio sabato 24 giugno, allo stabilimento Settebello di Marina di Cecina. La coppia, Simone ed Erica di Scandicci, in provincia di Firenze, non sapendo come fare per ritrovare il prezioso gioiello, ha chiesto aiuto al titolare Gianni Lotti che a sua volta si è rivolto a chi, di professione, fa proprio questo: Davide Donati, considerato un vero e proprio mago dei Metal Detector.

«Essendo convenzionato con questa struttura, mi sono recato là appena ricevuta la chiamata. La coppia mi ha indicato la zona dove ritenevano che l'anello fosse caduto - racconta Davide su Facebook sulla pagina della sua azienda - e così con il mio Equinox 800 sono entrato in acqua. Dopo poco tempo ho captato un segnale familiare: oro bianco. E mi sorge un dubbio: non mi era stato chiesto di trovare un anello in acciaio? Così mi sono immerso, l'ho preso e fatto vedere a Simone che lo ha subito riconosciuto. Così come Erica che ancora non credeva ai suoi occhi. Alla fine tutto è bene quel che finisce bene».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 22:11

