Il rischio è quello di diventare una zona rossa anti covid 19 , come già accaduto a Fondi nel mese di marzo. L’aumento abnorme di casi positivi di Coronavirus in provincia di Latina a Santi Cosma e Damiano (da quattro a quasi 20 in un solo giorno), come emerge dal bollettino dell’Asl di Latina, ha posto il piccolo Comune del sud Lazio di quasi settemila abitanti sotto stretta osservazione da parte delle autorità sanitarie come nuovo focolaio nella provincia pontina. La news è riportata da Il Messaggero e altre testate locali.

Covid Lazio, impennata di casi: il caso rientri dalla Sardegna

Molti sono giovanissimi che hanno partecipato ad una festa per la notte di Ferragosto presso un noto stabilimento termale della zona e in seguito hanno frequentato uno stabilimento balneare a Scauri e anche un pub della zona. I giovani sarebbero entrati in contatto con un 25enne, proveniente da un viaggio fuori regione, che sarebbe quindi il primo contagiato del gruppo. Dunque, preoccupazione non solo a Santi Cosma e Damiano ma anche nel Comune di Minturno, dove i giovanissimi sono soliti frequentare i locali della zona. In corso indagine epidemiologica per risalire a tutti i contatti avuti dai giovani e i tamponi ai familiari e ai conoscenti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Agosto 2020, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA