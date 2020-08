Migranti positivi al Covid si riversano nelle strade: panico a Massa

Panico a Massa (Massa Carrara) dopo che un gruppo di migranti positivi al Covid ha violato la quarantena nel centro di accoglienza e si è riversato in strada. I residenti hanno chiamato carabinieri e polizia per farli tornare dentro la struttura.



Tutti i migranti del centro di accoglienza devono osservare la quarantena ma ieri sera una giovane migrante positiva al Coronavirus, ospite dello stesso centro di accoglienza, che è sotto sorveglianza sanitaria dalla Asl, è uscita dalla struttura ed è stata seguita dagli altri compagni. Questi sono tutti positivi e già dal pomeriggio avevano manifestato insofferenza per la propria condizione di quarantena.



In pochi minuti si è diffuso il panico tra gli abitanti della zona. Residenti che da giorni lamentano il fatto che i migranti positivi al Coronavirus non rispettano le misure di isolamento sanitario uscendo dal centro e venendo a contatto con la popolazione esterna. Ieri sera all'uscita di alcuni di loro per strada, sono stati chiamati i carabinieri che poi hanno chiesto rinforzi a polizia e Digos. Diverse pattuglie sono quindi dovute intervenire per evitare il fuggi-fuggi dei migranti i quali, dopo trattative, verso le 23 sono rientrati nelle loro stanze. La questura fa sapere che non ci sono al momento denunciati. Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Agosto 2020, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA