Viviana Parisi, ipotesi omicidio: fu un suicidio inscenato. «Il corpo della donna fu trasportato sotto al traliccio»

Il corpo di Viviana Parisi sarebbe stato trasportato nel luogo del ritrovamento. Sul caso della donna scomparsa e trovata morta a Caronia, nel messinese e del piccolo Gioele ucciso anche lui, spunta una nuova ipotesi. Il consulente della famiglia crede che Veronica sia stata uccisa prima e poi sia stata trasportata nella campagna.

«Da quanto precedentemente acquisito e valutato e da quello che abbiamo constatato, appare evidente che tutto si oppone allo scenario "omicidio-suicidio" e ci fa ritenere che ci sia stata una duplice opera di depistaggio da parte di una combinazione criminale: 1) il trasporto del corpo di Viviana sotto il traliccio per inscenare un suicidio; 2) l'occultamento del corpicino di Gioele per poi dare il via alla macabra messinscena col trasporto postumo».

Ne è convinto il consulente della famiglia della dj. Ieri c'è stato un nuovo sopralluogo nella zona del ritrovamento. Hanno partecipato anche il medico legale Antonio Della Valle, le dottoresse Angelica Zenato e Nicolina Palamone. "Ovviamente erano presenti i due medici legali consulenti della Procura di Patti dottoresse Sapienza e Ventura ed esperti della Polizia Scientifica", dice Lavorino

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Marzo 2021, 17:08

