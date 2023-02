"Padre padrone" stuprava moglie e 4 figlie, le picchiava e costringeva a mangiare a terra: condannato a 20 anni

di Redazione web

Un orrore durato diciotto anni e terminato solo con l'arresto del suo artefice. Un uomo di 43 anni dovrà scontare 20 anni di carcere, per aver sottoposto sua moglie e le sue quattro figlie a violenze «orribili» di ogni genere, come costringere una delle ragazze a «mangiare per terra, senza posate, come un animale» o stringere un «sacchetto di plastica» in testa alla compagna.

La condanna

I fatti sono avvenuti tra il 2003 e il 2021, quando poi l'uomo è stato arrestato. Il 43enne, in carcere dal dicembre 2021, e la sua famiglia hanno vissuto tra Napoli e Milano durante i 18 anni in cui sono avvenute le violenze domestiche.

Definito un «padre padrone», è stato condannato venerdì a 20 anni di reclusione dalla nona sezione penale del Tribunale milanese, a seguito dell'inchiesta del pm Giovanni Tarzia.

