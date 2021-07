«Violentata da due amici dopo una serata al mare»: denuncia choc di una 18enne

Indagini di polizia giudiziaria coordinate dal sostituto procuratore di Ascoli Piceno Saramaria Cuccodrillo sono in corso a San Benedetto del Tronto, dove domenica sera una ragazza di 18 anni si è presentata al pronto soccorso denunciando di essere stata violentata da due uomini, alle 4 del mattino precedente. Questura di Ascoli e commissariato di San Benedetto stanno ricostruendo i fatti: la ragazza, in vacanza nella cittadina proveniente dal nord Italia, dopo alcuni giorni dal suo arrivo avrebbe conosciuto i due giovani, descritti dell'età di circa 30 anni.

La violenza sessuale sarebbe avvenuta non lontano dal porto di San Benedetto a ridosso del dopolavoro ferroviario, dopo una serata trascorsa insieme, presenti anche altre amiche di lei. Una volta rimasta sola con loro (le amiche avrebbero preferito rientrare a casa), sarebbe stata trascinata in un vicolo e abusata sessualmente. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle videocamere di sicurezza della zona e il referto medico stilato dai sanitari dell'ospedale Madonna del Soccorso che domenica sera l'hanno presa in cura quando si è spontaneamente presentata nel nosocomio.

