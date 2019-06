Violenza sessuale sulle nipotine di 10 e 14 anni: arrestato il nonno orco

Un 71enne di Fasano, al confine tra le province di Bari e Brindisi, è stato arrestato questa mattina all'alba con l'accusa di aver abusato delle tre nipotine, due minori di 10 anni e una minore di 14. L'uomo si trova ai domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della locale stazione.



Una brutta storia di violenza - se i fatti saranno accertati - che ha preso forma dopo le confidenze fatte dalle bambine al personale docente dell’istituto scolastico che frequentano. Gli abusi si sarebbero consumati quando le tre bimbe venivano affidate ai nonni e sarebbero avvenute sin dal 2009 per la più grande della bambine per poi proseguire sino allo scorso aprile.



Il racconto delle bambine alle insegnanti è stato poi consegnato ai carabinieri del posto che, insieme alla Procura, hanno dato il via alle indagini, usufruendo anche della consulenza di uno psicologo. Martedì 11 Giugno 2019, 08:17

