Gioco erotico finisce male, il sex toy resta incastrato: uomo operato d'urgenza

di Roberta Pugliesi

Inserisce un vibratore nel retto durante un gioco erotico ma non riesce più ad estrarlo. Un uomo finisce prima al pronto soccorso dell'ospedale di Sora, poi trasferito al Santa Scolastica di Cassino per un delicato intervento chirurgico di estrazione dell'oggetto che nel frattempo era salito molto più in alto. Pare continuando a vibrare.

È accaduto nel fine settimana a Sora, quando i sanitari del 118 hanno soccorso lo sfortunato in località Valleradice. Lo hanno trovato in mezzo alla strada dolorante e non è chiaro che cosa sia accaduto nei minuti precedenti e dove si sia consumato il gioco erotico finito male. L'uomo, però, non sarebbe di Sora ma di una città del comprensorio.





Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 15:26

