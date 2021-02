Cento persone stipate nel locale per la festa notturna: blitz della polizia, 26 denunciati

Blitz della polizia di Prato in un locale di intrattenimento gestito da cittadini cinesi nel quartiere San Paolo aperto nonostante le norme anti Covid: al termine del controllo sono state multate 26 persone. Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 febbraio gli agenti hanno trovato aperto il locale dove era stato organizzato un veglione per il capodanno cinese con oltre cento clienti. Sono stati identificati e sanzionati 25 cinesi intente a consumare cibi e bevande.

Tre delle 25 persone controllate ed identificate sono state accompagnate in questura poiché sprovviste di documenti e denunciate in quanto irregolari sul territorio nazionale. La titolare dell'attività è stata sanzionata per non aver osservato la sospensione delle attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Durante le operazioni gli agenti hanno rinvenuto sui tavoli del locale una dozzina di grammi di sostanza stupefacente (ketamina) oltre ad alcune compresse di ecstasy.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Febbraio 2021, 15:19

