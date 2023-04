Enrico Varriale, la chiamata choc (con voce camuffata) all'amante dagli studi Rai: «Morirai». Rischia un secondo processo

di Redazione web

Enrico Varriale avrebbe telefonato a una donna dai telefoni della Rai e con voce contraffatta le avrebbe sussurrato «morirai». È l'ultimo, inquientante, retroscena che emerge dopo la chiusura delle indagini contro il conduttore campano. Le telefonate risalgono al 19 dicembre 2021. Due, a distanza di mezz'ora. I due avevano una relazione e 10 giorni prima l'avrebbe aggredita fisicamente, sferrandole uno schiaffo così forte da farle perdere i sensi. Poi, le minacce esplicite: «Se mi denunci, ti ammazzo».

Le indagini sul caso Varriale

Il pm Daniela Cento ha notificato a Varriale la chiusura delle indagini. Adesso il giornalista rischia di finire a giudizio per atti persecutori e lesioni aggravate. Sarebbe il secondo processo in pochi mesi, dopo quello con accuse di lesioni e stalking sulla ex compagna, riporta il Corriere. La seconda vittima avrebbe cominciato a frequentare Varriale dopo la fine della relazione del giornalista con la prima compagna, che lo ha accusato di averla picchiata e minacciata. Tutte accuse che il giudice dovrà verificare. Varriale è stato già sentito dal pm e, assistito dall’avvocato Fabio Lattanzi, avrebbe fornito elementi in grado di smontare in gran parte le accuse.

