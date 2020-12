Variante inglese, un caso nelle Marche: la donna non ha avuto contatti con la Gran Bretagna

Un caso della cosiddetta variante inglese del Covid-19 è stato rilevato a Loreto (Ancona). Una sequenza parziale, secondo quanto anticipa oggi il Corriere Adriatico, è stata individuata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona: si tratta di una persona che non ha avuto collegamenti diretti con la Gran Bretagna e che si è sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore e che ora è in isolamento con la famiglia. «Nel frattempo abbiamo approfondito gli accertamenti - dice all'ANSA il direttore del Laboratorio Stefano Menzo - e ora sappiamo che si tratta della variante inglese».

ITALIANI IN GB, FIRMATA L'ORDINANZA In seguito dell'accordo raggiunto ieri alla Farnesina con il ministero dei Trasporti e il ministero della Salute, in queste ore il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha firmato - a quanto si apprende - l'ordinanza che prevede la possibilità di rientrare in Italia agli italiani che si trovano in Gran Bretagna e che sono residenti nel nostro Paese o per condizioni di urgenza e criticità. L'ordinanza prevede il tampone prima della partenza e all'arrivo, e la quarantena obbligatoria di 14 giorni una volta rientrati in Italia. Adesso si attendono le firme del ministro Speranza e della ministra De Micheli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 12:20

