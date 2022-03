Varese, uccide i due figli di 13 e 7 anni a coltellate e poi si toglie la vita

Un uomo di 44 anni, Andrea Rossin, ha ucciso i suoi 2 figli di 13 e 7 anni nella sua abitazione di Mesenzana ( Varese) e poi si è tolto la vita. A quanto emerso, era in fase di separazione dalla moglie, che questa mattina doveva andare a riprendere i bambini dal padre, da cui avevano passato la notte. Sul posto, il medico legale e i carabinieri.

È stata la mamma, questa mattina, a scoprire i cadaveri dei suoi due figli, una bambina di 13 anni e un bambino di 7, morti nell'appartamento del suo ormai ex marito che, presumibilmente dopo averli uccisi a coltellate, si è tolto la vita. La donna era andata a prendere i ragazzini in via Pezza e ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118, i carabinieri di Luino e Varese e anche il sindaco del paese, Alberto Rossi.

Nella villetta a schiera, al secondo piano di una nuova e signorile costruzione di mattoni rossi e intonaco giallo, sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Luino e del Nucleo Investigativo di Varese, coordinati dal pm Giulia Floris. La mamma delle due piccole vittime, trasportata in pronto soccorso a Cittiglio perché colta da malore, verrà ascoltata dagli inquirenti per poter ricostruire le ultime ore di vita dei figli e comprendere se ci fossero eventuali tensioni pregresse tra lei e l'ex marito. Tutti e due i figli della donna frequentavano la stessa scuola, a poche centinaia di metri dall'abitazione dove hanno trovato la morte.

LE PAROLE DEL PARROCO: PAESE ATTONITO

Sono senza parole. Non ci sono commenti di fronte a tali tragedie. Si può solo pregare». Così don Michele Ravizza, parroco di Mesenzana, il comune in provincia di Varese dove un uomo di 44 anni ha ucciso i due figli di 13 e 7 anni. «Conoscevo i due figli e la madre, un pò meno il padre», dice contattato dall'Adnkronos. Il paese, poco più di mille abitanti, «è attonito. Di fronte a tragedie simili non ci sono supposizioni, idee o parole».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA