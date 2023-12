Vanessa Ballan, in un video hot scoperto dal compagno la prova del tradimento. Così lei ha deciso di dire la verità Il ricatto di Bujar: se non torni con me lo invio a tuo marito. Il giorno dopo la decisione di denunciare







di Redazione web Un video esplicito di uno dei loro incontri clandestini inviato da Fandaj Bujar a Vanessa Ballan. Così Nicola Scapinello, il compagno della 26enne uccisa nella sua casa di Riese Pio X, ha scoperto del tradimento da parte della donna con cui aveva condiviso gli ultimi 11 anni di vita. Un ricatto, l'ennesimo, con cui l'imprenditore 41enne voleva provare a costringere la commessa a tornare da lui e lasciare Nicola: se non lo avesse fatto, avrebbe inviato quei video anche a lui. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, e che ha spinto Vanessa a confessare con il compagno e prendere la decisione di denunciare il suo stalker, come ricostruisce Il Gazzettino. Lo farà il giorno dopo, il 26 ottobre. La ricostruzione Dopo aver ricevuto su WhatsApp il video che provava i tradimenti, Vanessa Ballan, accompagnata dal compagno e padre del loro bambino di 4 anni, ha deciso di denunciare il 41enne kosovaro con cui aveva avuto una relazione clandestina. Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 11:17

