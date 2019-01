Bambino nel pozzo, nuovo contrattempo: tunnel incastrato, altre 24 ore per raggiungere Julen

Martedì 22 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

che ad avviso di padre e madre si sarebbe sviluppato a causa delle vaccinazioni obbligatorie. Secondo la Suprema Corte, non sono «sindacabili in sede penale» le «direttive ministeriali fondate sulle risultanze dei più recenti studi epidemiologici» che hanno escluso il nesso vaccino- autismo e non si configura alcun reato.della piccola e la denuncia per abuso d'ufficio nei confronti della Commissione medico ospedaliera di Milano che inizialmente, nel febbraio 2016, aveva accolto la richiesta di indennizzo per danni alla salute avanzata da padre e madre della piccina per poi revocarla pochi mesi dopo - nell'ottobre del 2016 - dopo «essersi adeguata alle indicazioni provenienti dal Ministero della Salute» che sulla base dei più recenti studi escludevano il nesso tra vaccini e autismo.correttamente il gip di Milano ha archiviato le denunce - quella per lesioni era anche tardiva - «in quanto l'annullamento in autotutela del primo provvedimento era stato adottato in conformità alle direttive ministeriali, fondate sulle risultanze dei più recenti studi epidemiologici, quindi, nell'ambito di una valutazione discrezionale, di natura tecnica, non sindacabile in sede penale».«ha ritenuto che la base valutativa, costituita da dati scientifici, e l'allineamento agli stessi in sede di revisione del precedente giudizio espresso escludevano l'ingiustizia del danno e, anche a voler ritenere sussistente una violazione di legge, mancava un qualsiasi indizio che potesse far prospettare che la pretesa condotta irregolare si inserisse in un contesto di obiettiva volontà di 'abusò, consistente nel voler intenzionalmente provocare un danno ingiusto».ha dichiarato «inammissibili per manifesta infondatezza» i ricorsi di questa coppia di genitori alla quale ricorda che «in assenza di un reato è inutile parlare di pertinenza e rilevanza delle prove integrative a fronte di un decreto di archiviazione emesso 'de planò dopo la presentazione di un'opposizione». Padre e madre sono stati anche condannati a versare mille euro alla Cassa delle ammende come sempre succede quanto i ricorso sono privi di qualunque base giuridica.