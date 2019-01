Bambino nel pozzo, nuovo contrattempo: tunnel incastrato, altre 24 ore per raggiungere Julen

Emiliano Sala, l'aereo del calciatore scomparso dai radar: si teme il peggio per il bomber italo-argentino​

Un dramma senza fine: un ulteriore contrattempo rischia di ritardare ulteriormente le operazioni di salvataggio del piccolo, il bimbo di due anni caduto in un. A causa di un'irregolarità del sottosuolo, infatti, ilche deve condurre i soccorritori verso il bambino si sarebbe incastrato a circa 40 metri di profondità.I lavori di perforazione, quindi, proseguono: per evitare che ilsi danneggiasse, i tubi sono stati di nuovo estratti e si continua a scavare, anche con l'ausilio di sabbia fina. Lo riporta 20minutos.es . A causa del nuovo imprevisto, per raggiungere il il bimbo di due anni serviranno almeno altre 24 ore. Sono giornate drammatiche a Totalan: si scaverà adesso un tunnel orizzontale di 3-4 metri a una profondità di circa 72 metri per cercare di raggiungere il bimbo.Resta inoltre il punto interrogativo sull'esatta ubicazione di: per questo prima ancora del completamento del tunnel orizzontale di collegamento verrà realizzato un buco di circa 20 centimetri fino alper introdurre una videocamera e vedere se il piccolo si trovi o meno a quella profondità. Secondo El Pais, la perforazione del tunnel parallelo è terminata alle 20:30 di ieri sera ed è durata 55 ore, molte di più rispetto alle 15 previste. Il tunnel verticale verrà adesso 'intubato' con cilindri di metallo per evitare la possibilità di frane e per facilitare le operazioni di recupero. Il tunnel orizzontale verrà scavato a mano con picconi o con martelli pneumatici, a seconda della consistenza del terreno.Intanto, sul web sono diventate virali le immagini della cosiddetta 'collina della Corona', il luogo in cui si trova il pozzo in cui è caduto il piccolo. Per consentire i lavori di perforazione, infatti, sono stati abbattuti tutti gli alberi situati nella zona: la vegetazione è praticamente scomparsa e, a distanza di una settimana, la collina ha assunto un aspetto completamente diverso.