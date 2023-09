In Italia i nuovi vaccini anti-Covid: «Saranno gratuiti per tutti»

di Mario Landi

Entro 15 giorni arriveranno in Italia i nuovi vaccini anti-Covid, aggiornati alle recenti varianti in circolazione. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, specificando che «verranno offerti gratuitamente a tutti» i cittadini che vorranno vaccinarsi, quindi non soltanto alle categorie a cui è stato raccomandato nella circolare di agosto sulla nuova campagna vaccinale, e cioè “over 60”, fragili, donne incinte e operatori sanitari. Il ministro ha voluto così frenare le polemiche sorte in giornata sull’eventualità che il vaccino potesse essere a pagamento al di fuori di queste fasce di popolazione.

I nuovi vaccini saranno aggiornati contro le varianti Xbb circolanti di Omicron. La campagna vaccinale anti-Covid e antinfluenzale partirà dagli inizi di ottobre. Le due vaccinazioni potranno essere effettuate nella stessa seduta. XBB.1.5 rappresenta, ad oggi, soltanto il 3% dei casi, ma oltre il 90% delle varianti circolanti sono suoi parenti stretti. I nuovi vaccini sembrano essere efficaci contro tutti le sotto-varianti circolanti nel prevenire l’infezione grave.

Intanto, da uno studio condotto dall’Istituto Mario Negri di Milano per analizzare la relazione fra i fattori genetici e la gravità del Covid nella provincia di Bergamo, epicentro della pandemia, emerge una spiegazione sorprendente.

