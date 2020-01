Tremendo schianto frontale: muore sul colpo un uomo di 30 anni

Tremendo frontale nella frazione di Muraglione di Urbania tra un'auto ed un furgone, lungo la strada che porta a Fermignano: muore sul colpo un uomo di 30 anni.



Erano circa le 17,40 quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Urbino, si è verificato lo schianto tra la Mercedes Classe A della vittima ed un furgone. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Urbino e dei soccorritori del 118, ma per il 30enne non c'era purtroppo più nulla da fare. Ferito, ma non gravemente, il conducente del furgone, portato all'ospedale di Urbino.

Giovedì 9 Gennaio 2020, 19:11

