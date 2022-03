Esce dal Pronto Soccorso, chiede di un taxi e svanisce nel nulla: che fine ha fatto Giancarlo?

PRAMAGGIORE (VENEZIA) - Non si hanno purtroppo ancora notizie di Giancarlo Antonello, l'82enne scomparso dal Pronto Soccorso di Portogruaro nella serata del 23 febbraio. Lo scorso sabato, oltre 70 persone, tra cui i familiari, hanno preso parte ad una ricerca a tappeto che si è svolta in un raggio di quattro chilometri dall'ultimo avvistamento, avvenuto a Concordia Sagittaria.

L'uomo, originario di Castello di Godego (Tv), sembra abbia lasciato l'ospedale proprio per ritornare a casa. Avrebbe chiesto, sempre nei pressi dell'ospedale, dove potesse recarsi per prendere un taxi. La famiglia ha però escluso che le indicazioni fornitegli siano state utili perché l'anziano, che soffriva di una forma di demenza senile, non aveva il senso dell'orientamento. Alto 1,67 e corporatura magra, al momento delle scomparsa indossava dei jeans, una camicia a quadri blu e rossi e un maglione marrone. Portava una fasciatura sulla fronte.

La scomparsa è stata denunciata anche da Chi l'ha visto?, programma di Rai3 che si occupa di sparizioni e di casi di omicidio ancora avvolti nel mistero. In caso di avvistamento l'invito a tutti è di chiamare la figlia Barbara al 347.2274008, le forze dell'ordine, il 118 o l'associazione Penelope Veneto, che da pochi giorni segue questo caso e che risponde al 388.1122653.



