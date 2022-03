Torino, uomo trovato morto sotto casa: aveva una grossa ferita alla testa

Giallo a Torino, dove un uomo è stato trovato morto nel ballatoio del condominio in cui abitava, in una pozza di sangue e con una vistosa ferita alla testa.

Leggi anche > Aggredisce la moglie con un coltello, poi si suicida gettandosi sotto un treno

È accaduto al civico 26 di via Ciamarella, in zona Barriera di Milano. Sul posto i carabinieri, il personale del 118, il medico legale e il pm di turno, Barbara Badellino. In corso i rilievi dei militari della sezione Investigazioni scientifiche. Nessuna ipotesi, tra cui l'omicidio, viene al momento esclusa. Secondo le prime informazioni la vittima, di origini senegalesi, viveva nel palazzo. Il suo appartamento è stato trovato a soqquadro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA