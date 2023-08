Ultima Generazione, attivisti bloccano la Strada Statale in Puglia: tensione con gli automobilisti furiosi

La protesta degli attivisti di Ultima Generazione contro il cambiamento climatico è giunta anche in Puglia. Nella mattinata di oggi, infatti, un gruppo di otto persone ha bloccato la Strada Statale 16 Adriatica tra Torre a Mare e Mola di Bari.

Gli attivisti, seguendo lo stesso modus operandi di sempre, si sono seduti sull'asfalto fermando in traffico, intorno alle 8:15, facendo infuriare gli automobilisti. L'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato e in circa quindici minuti tutti i manifestanti sono stati spostati ai lati della carreggiata e poi potati via, dopo vari momenti di tensione con i cittadini.

Ad accompagnare l'azione degli attivisti, la richiesta «dell'istituzione di un “fondo riparazione” da 20 miliardi di euro per riparare i danni subiti dai cittadini a causa degli eventi meteorologici estremi (alluvioni, grandinate, incendi, siccità e così via) dovuti allo stravolgimento climatico provocato dall’uso dei combustibili fossili».

«II Governo sbandiera promesse ma lascia sommersi dai debiti i cittadini prostrati dalle centinaia di catastrofi climatiche verificatesi negli ultimi mesi», hanno fatto sapere gli attivisti.

«Tra questi ci sono anche gli agricoltori pugliesi che per il secondo anno consecutivo hanno perso interi raccolti, prima per la siccità, poi per le ondate di calore e per gli incendi, così come migliaia di famiglie e aziende colpite dall'alluvione in Romagna e dalle violente grandinate in Veneto e Lombardia».

