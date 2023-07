Roma, Ultima Generazione blocca l'A1: attivisti trascinati via e ammanettati, automobilisti furiosi VIDEO

Questa mattina alle 8.50 nove persone aderenti alla campagna ’Non paghiamo il fossile', promossa da Ultima Generazione, hanno bloccato il traffico sull’A1, da Firenze verso Roma all’altezza di Fiano Romano, km 528+600.

«I cittadini della campagna di disobbedienza civile - spiega una nota - per tutta la durata dell’azione hanno dialogato con gli automobilisti presenti, discutendo della gravita della situazione climatica, economica e sociale corrente, e dell’inaccettabilita dell’inazione della politica per contenerne e prevenirne i danni. Dopo circa 20 minuti di blocco sono arrivate sul posto le forze dell’ordine, che hanno portato via i presenti, trascinandone alcuni sull’asfalto, e li hanno ammanettati a bordo strada».

