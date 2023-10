Uccide la moglie colpendola alla gola, poi va al lavoro con la figlia piccola e si suicida

di Redazione web

Prima un atroce femminicidio e poi un suicidio. Questa mattina un uomo ha ucciso la moglie, colpendola alla gola, a Rivoli (Torino) in un appartamento di via Montebianco 19/2. Secondo una prima ricostruzione ha poi preso la figlia piccola ed è andato a lavoro, in uno stabilimento a Orbassano, sempre nel Torinese.

Qui, dopo avere affidato la bambina a un collega si è tolto la vita buttandosi da un silos. Ancora non si conoscono le ragioni del gesto. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

