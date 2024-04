Lascia il lavoro per dedicarsi ai concorsi a premi: «Si può avere qualunque cosa». Ecco quanto ha vinto fino ad ora

di Redazione Web

Abbandonare tutto e vivere partecipando ai concorsi a premio. Un azzardo, ma è su questo che si basa il gioco. A prendere questa decisione è stata una donna inglese di 37 anni, Rebecca MacBain. Mamma di due figli, Rebecca ha rivelato di aver vinto premi per un valore totale di oltre 40mila euro, considerando carte regalo, denaro in contanti, vacanze e anche un abito su misura.

Tutto è iniziato nel 2016. La (allora) neo mamma era in congedo di maternità quando ha cominciato a partecipare ai più svariati concorsi. Quando poi è tornata al lavoro, vista la grande spesa che aveva per mantenere una babysitter che guardasse il piccolo, ha deciso di lasciare l'impiego e di dedicare il suo tempo alle competizioni.

Tutto quello che ha vinto

«È un'emozione unica - ha rivelato la donna al Daily Mail -, non importa se si tratta di una ricompensa grande o piccola. Il primo premio l'ho ricevuto nel 2016, mentre ero in maternità e avevo un po' di tempo in più, e da lì è partito tutto. Ho lasciato il mio lavoro e ho iniziato a partecipare ad altri concorsi: ho vinto vacanze in Polonia e a Milano, premi in denaro, vestiti e buoni acquisto». Tra i vari oggetti, ha raccontato, si è assicurata anche un abito di lusso da oltre 1.000 euro, che ha regalato al marito.

«Il premio più bello che ho vinto - ha sottolineato Rebecca -, è stato un viaggio sull'Isola di Man. È stato bellissimo e la società che lo gestiva ha pagato tutto: il cibo, la cabina sul traghetto, tutte le attività per i bambini. È stato un viaggio di pochi giorni ma meraviglioso». Trovare i concorsi è semplice, ha assicurato, basta consultare i «gruppi Facebook, le newsletter e i siti web dedicati».

Il consiglio

Ogni giorno Rebecca passa due ore davanti al computer per partecipare a circa 100 concorsi, mentre il suo bambino più piccolo fa un pisolino.

Tutto ciò «mi ha dato l'opportunità di fare cose che di solito non potremmo fare, quindi mi sta aiutando a migliorare il mio stile di vita», ha detto Rebecca. «Non sono premi che cambiano l'esistenza: 50-100 euro qua e là, carte regalo, vestiti per bambini e adulti, molti giocattoli, prodotti per animali e cose per la casa». Anche se non sono vincite da capogiro, «senza di essi probabilmente non potremmo permetterci di andare in vacanza o di fare qualche gita fuori porta», ha concluso la donna.

