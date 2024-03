Assistente sociale vince 4 milioni di euro ma torna a fare il turno di notte: «Non volevo deludere i miei colleghi»

di Redazione Web

Consigli su come non perdere la dedizione per il proprio lavoro? Chiedete a Joanne Jobson, 51 anni, un'assistente sociale che ha deciso di andare al lavoro per il suo turno di notte dopo aver scoperto di aver vinto 4,2 milioni di euro. La donna ha vinto il biglietto della Set For Life della National Lottery, ricevendo così 11.700 euro al mese per i prossimi 30 anni. Joanne, di Hartlepool, Regno Unito, abitava nella casa della mamma mentre risparmiava qualche soldo per comprare un appartamento tutto per lei. Poi la vittoria al Lotto che le ha cambiato la vita. Ora l'assistente per bambini disabili è in cerca della casa dei suoi sogni e intende prenotare una crociera, di quelle che fanno il giro del mondo.

Nel frattempo però, come raccontato al Mirror, poche ore dopo aver saputo dell'enorme vincita, Joanne si è preparata per il suo turno di notte. «La signora al telefono mi ha confermato che effettivamento avevo vinto, ma a quel punto era piuttosto tardi. Dovevo andare al lavoro e non volevo deludere i miei colleghi, quindi mi sono preparata e sono andata», ha spiegato. «Una volta arrivato al lavoro - ha continuato -, non ho potuto fare a meno di raccontare quanto successo a tutti quanti.

«Pensavo fosse una truffa»

All'inizio la 51enne non riusciva a realizzare l'enorme portata della vincita, tanto da essere «riluttante a lasciarmi convincere che fosse davvero reale». Dopo la notte di lavoro tra venerdì e sabato, Joanne è tornata a casa ed è rimasta sveglia tutto il giorno, per poi andare a fare un altro turno di notte. Sveglia per più di 48 ore, un'euforia travolgente.

«A 51 anni, questa vittoria mi cambia letteralmente la vita: ora sono serena, sapendo di avere una sicurezza finanziaria che durerà fino ai miei 81 anni». La donna è passata dal «lavorare di notte e risparmiare su ogni cosa, al poter pianificare vacanze che prima potevo solo sognare». Joanne ha in programma di sostituire le vacanze in Spagna con viaggi che una volta erano solo un miraggio: Maldive, Barbados, trovando spazio anche per un salto a Londra.

Dopo aver lavorato come assistente dei bambini disabili per 17 anni, Joanne ha iniziato a giocare a Set For Life solo cinque mesi fa. «Quando mi è arrivata la notifica io e mamma pensavamo fosse una truffa. Poi sono andata a controllare i numeri sul sito ufficiale: era tutto vero», ha concluso la vincitrice.

