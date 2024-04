La Casa Bianca invia una mail ai giornalisti: «Non potete rubare oggetti e souvenir dall'Air Force One» Cosa è successo

di Redazione web

Giornalisti presi di mira dalla Casa Bianca. Nessuna censura tramite la legge bavaglio. C'entrano le elezioni? Nemmeno quelle. La dimora del Presidente a stelle e strisce ha invitato, neanche troppo cordialmente, i giornalisti a non rubare gli oggetti - che stanno sparendo - dalla cabina stampa dell'Air Force One, l'aereo del presidenrte degli Stati Uniti. Parliamo di federe brandizzate, bicchieri, piatti con il bordo d’oro.



Da sottolineare che quando il presidente americano viaggia è accompagnato da 13 giornalisti a cui sono assegnati posti nella parte posteriore dell’Air Force One. Pasti e bevande vengono serviti loro durante il volo, sempre a spese dei media interessati, così come il viaggio stesso. L’equipaggio distribuisce regolarmente, come souvenir, piccoli pacchetti di caramelle M&Ms recanti il sigillo e la firma del presidente. A bordo è inoltre possibile acquistare occhiali e altri accessori firmati.

«Stop ai micro furti della stampa»

Dopo la visita di Biden sulla costa occidentale degli Stati Uniti a febbraio, un controllo inventario ha rilevato la mancanza di diversi articoli nella sezione stampa. Ed è così che l'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca ha ribadito in una e-mail ai giornalisti che è vietato portare via oggetti dall'aereo e rubare souvenir.



«Tale comportamento si ripercuote negativamente sulla stampa e deve essere fermato», si legge nella e-mail Prendere oggetti con il logo dell’Air Force One, comprese posate e asciugamani, sembrerebbe una pratica comune da anni. Misha Komadovsky, corrispondente dalla Casa Bianca di Voice of America, ha collezionato una «sottile» raccolta di oggetti dai suoi viaggi sull'aereo del presidente. «Non ho messo in imbarazzo nessuno né commesso alcun illecito per mettere insieme questa collezione», ha detto alla Bbc, mentre teneva in mano un bicchiere di carta con il logo dell'Air Force One che «si è dimenticato di buttare via».



Komadovsky, come riporta la stampa estera, ha anche una scatola di M&Ms presidenziali con la firma di Biden. «Avviso spoiler.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA