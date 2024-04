«Ho 76 anni e indosso body attillati: tutti mi prendono in giro, ma a me non interessa. Non mi vergogno del mio corpo»

di Redazione web

Candace Leslie Cima è molto conosciuta sui social perché è un'influencer di 76 anni che incoraggia le donne a essere se stesse, ad amarsi e a non lasciarsi scoraggiare dai segni del tempo. Spesso la signora viene attaccata dagli utenti che le chiedono "perché indossi quel body attillato alla sua età?" oppure "perché non capisce che certi abiti non sono fatti per una donna che si sta avvicinando agli 80 anni?". In una recente intervista rilasciata a Today, Candace ha spiegato il suo punto di vista.

L'intervista di ​Candace Leslie Cima

Candace Leslie Cima vanta 223mila follower sul proprio profilo Instagram. L'influencer è seguita da moltissime donne che amano il suo messaggio di body positivity e amore nei confronti del proprio corpo. Tramite una recente intervista rilasciata a Today, la donna ha risposto a chi continua a criticarla: «Mi succede spesso di essere attaccata per il mio modo di vestire e se devo essere sincera questo mi sorprende molto, voglio dire, non siamo più nel 1800. Le persone hanno un'idea antica della moda, degli abiti che devono assolutamente essere adatti all'età.

I commenti social

I post Instagram di Candace Leslie Cima riscuotono sempre grande successo e piacciono tanto perché rappresentano un bel messaggio di amore verso se stessi: non importa l'età, l'importante è volersi bene. Se, però, accanto ai post di incoraggiamento, compaiono commenti positivi e di ammirazione, ecco che ci sono anche quelli meschini e fuori luogo. Ad esempio, qualcuno ha scritto: «Se proprio devi indossare il body, almeno scegline uno con le maniche, che nasconda tutta quella pelle sotto alle braccia».

