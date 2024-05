Milano peggio di Londra: solo 1 coppia su 5 di under 35 può permettersi di comprare casa

I giovani non riescono a comprare casa. E come si può pensare, allora, che mettano su famiglia? La domanda sorge spontanea quando si guardano i dati emersi da un'indagine di Wikicasa (azienda proptech che raccoglie e distribuisce dati immobiliari online per la compravendita e la locazione di immobili) sulla situazione attuale in 10 principali città italiane e sui giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni, che confronta i dati degli ultimi 10 anni.

L'analisi sull'accessibilità per gli under 35 rispetto al mercato immobiliare evidenzia una realtà problematica: solo una coppia di giovani su 5 a Milano può permettersi di comprare casa, e la situazione è peggiore anche rispetto a Londra.