«Non avevo i soldi per comprare una casa e ho deciso di vivere in un van con il mio cane McCartney: ora sono felice»

di Redazione web

Nicole è una ragazza 28enne inglese che ha deciso di condividere su TikTok le sue avventure nel suo van. Con lei vive anche il suo amico del cuore: il cagnolino McCartney, un perfetto e inseprarabile compagno di viaggio. In una recente intervista rilasciata al Daily Mail, l'influencer ha raccontato di avere sempre avuto il desiderio di comprare un furgone Volkswagen per viaggiare e spostarsi e, dopo avere provato la vita «nomade», non è più tornata indietro.

La storia di Nicole

Nella sua intervista al Daily Mail, Nicole ha spiegato: «Qualche anno fa sono andata a vivere da sola ma, poi, sono tornata a casa da mia mamma per cercare di risparmiare qualche soldo e aprire un mutuo, risparmiare pagando l'affitto è praticamente impossibile. Volevo sistemarmi ma il tutto cominciava a essere pesante: se avessi comprato casa, avrei speso tutti i miei risparmi sul mutuo. Quindi, decisi di comprarmi un van. Mi sono detta "Perché non partire?". Ho pensato che non avrei avuto niente da perdere e che, soprattutto, il mio cane McCartney era ancora giovane. Devo dire che non penso di avere preso scelta migliore: la mia vita è migliorata. Ho la mia indipendenza e sono felice. Nessuno potrà mai portarmi via il mio furgone, posso andare dove voglio e, poi, vivere con il mio cane è bellissimo».

Nicole e il cane McCartney

Infine, Nicole ha parlato del suo cane McCartney e al Daily Mail ha detto: «Capisco che non tutti i cani siano adatti per questo stile di vita.

