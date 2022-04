Uccide la moglie dopo anni di violenze e abusi: «La teneva segregata». Arrestato un romeno

Dramma in famiglia. Una serie di violenze, durate anni, che hanno portato alla morte di una donna di 33 anni, deceduta in ospedale a Roma nel gennaio del 2021 e a una crisi nella vita della figlia di soli otto anni. Come riporta la Stampa, un uomo di origine romena di 38 anni è stato arrestato dai poliziotti della IV sezione della Squadra Mobile accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Per lui è scattato un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip di Roma.

Dopo 10 giorni di ricovero, la donna sarebbe deceduta (il 15 gennaio), a causa di una epatite fulminante successiva a trauma e una sindrome epato renale. Inoltre l’uomo è gravemente indiziato anche del reato di lesioni personali aggravate per essere state commesse nell’ambito di condotte maltrattanti perpetrate nel tempo e del reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Per anni, la moglie e la figlia di otto anni sono state vittima della violenza dell’uomo, tradottesi in violenze fisiche, morali e psicologiche.

Le indagini sono partite immediatamente dopo il ricovero della vittima, giunta in un ospedale romano in gravissime condizioni, è durata alcuni mesi ed è stata svolta senza tralasciare alcun aspetto della vita dei coniugi, facendo emergere la condizione di isolamento, di soggezione e paura in cui la vittima era stata costretta a vivere per anni. Gli investigatori hanno ricostruito tutte le dinamiche che l'hanno incastrato, compreso il provvedimento dell’agosto 2020 di ammonimento per violenza domestica emesso dal Questore di Roma.

Come riporta La Stampa, la donna non poteva coltivare rapporti con la sua famiglia di origine, né con i vicini, né utilizzare social network, e ancora divieto di gestire le entrate economiche. E infine, l'indagato ha deciso di allontanare la loro figlia dalle cure della madre per portarla in Romania e affidarla ai nonni paterni, per far sì che la moglie lavorasse come badante a tempo pieno per ottenere delle entrate extra. Questa decisione, non condivisa dalla donna, ha determinato l’ulteriore imputazione del marito per sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Ora il 38enne si trova nel carcere di Frosinone.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 13:36

