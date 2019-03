Uccide la moglie, pena dimezzata. Il giudice: «C'è omicidio e omicidio, lei aveva l'amante in casa»

- se n’era andato in Ecuador per lasciare spazio alle scelte della moglie: lei lo ha fatto tornare promettendogli un futuro, e lui scopre che praticamente c’era l’amante in casa. Nulla può giustificare un omicidio, sia chiaro: ma c’è omicidio e omicidio».







«Ho ritenuto -

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, l’uomo che ha ucciso la compagna, ha visto la sua pena ridursi dai potenziali 30 a “soli”: una sentenza controversa, contestata anche dal ministro dell’Interno, e di cui parla oggi il Corriere della Sera che ha intervistato la giudice Silvia Carparini, autrice della sentenza.L’accusa aveva infatti chiesto 30 anni: la giudice ha invece condannato l’uomo quasi al minimo della pena. «Ho preso una decisione ponderata - ha detto Carparini - Si tratta del libero convincimento di un giudice, non c’è niente da discutere o da polemizzare. Ciascuno è libero di dire quel che ritiene: non intendo giustificare ciò che ho scritto, basta leggere per capire che siamo dentro i confini del diritto, e per me questo conta».Sulle critiche di Salvini, la giudice commenta: «Può pensarla come meglio crede, è evidente che io la penso diversamente. La gente è libera di criticare e ritenere discutibile la mie decisione, ma vale sempre il fatto che prima di parlare bisognerebbe conoscere i casi». «Questo signore - aggiungeconclude la giudice - che si trattasse di dolo d’impeto e ritengo di aver motivato la mia decisione nel dettaglio. Non c’è scritto da nessuna parte che le attenuanti generiche non si debbano dare nei casi di omicidio: devono essere date in relazione alle circostanze del reato e io ho applicato norme che il codice prevede. Non tutti gli omicidi prevedono una pena a 30 anni».