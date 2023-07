Spara e uccide la compagna del fratello, poi si costituisce ai carabinieri: omicidio a Fossombrone

di Redazione web

Un uomo ha sparato ad una donna di circa 40 anni e l'ha uccisa. È successo stamane a Fossombrone (Pesaro Urbino), in una zona di campagna. Secondo le prime informazioni, lei era la compagna del fratello dell'uomo, che subito dopo si è costituito: è andato nella locale caserma dei carabinieri, con la pistola e ha confessato.

Sono tutte da chiarire le circostanze in cui è avvenuto l'episodio, sul quale stanno indagando i carabinieri.

La dinamica della tragedia

L'omicida è entrato nella caserma dei carabinieri di Fossombrone visibilmente agitato e in stato di choc. Impugnava ancora la pistola: «Ho ucciso una donna», ha detto al militare che ha raccolto la sua confessione mentre una pattuglia si precipitava nella sua abitazione in via Pirandello.

