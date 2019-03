Ubriaco irrompe alla riunione degli alcolisti anonimi e prende in giro i presenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È piombato. Loha continuato a disturbare la riunione per diversi minuti. Poi, alle richieste di abbandonare la struttura ha deciso di opporre resistenza.La vicenda è avvenuta a, in Friuli Venezia Giulia: per riportare la tranquillità al centro di trattamento delle dipendenze è stato necessario allertare le forze dell'ordine. Che però, una volta giunti in loco, non sono riusciti a trovare l'ubriacone molesto, che già aveva fatto perdere le sue tracce.Ma non è stata l'unico sbronzo disturbatore che ha necessitato l'intervento delle forze dell'ordine: secondo quanto raccontato da UdineToday infatti, in serata un altro uomo che aveva alzato troppo il gomito si è presentato in una pizzeria al taglio, disturbando gli altri clienti. L'uomo, un cittadino ghanese, si è anche rifiutato di fornire le proprie generalità di fronte ai carabinieri. Per questo è stato condotto in caserma con le accuse di oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuti di indicazioni sulla propria identità personale.