Turista picchiato a calci e pugni da un gruppo di ragazzini: violenza choc a Bari nella notte di Halloween, il video sui social

La notte di Halloween scatena la violenza a Bari, dove in pieno centro un giovane un turista è stato pestato a sangue con calci e pugni da un gruppo di almeno quattro ragazzi. È accaduto nella notte tra il 30 e il 31 ottobre in piazza Ferrarese, nel cuore della movida barese, e la scena è stata ripresa in video da uno degli aggressori. Le immagini sono diventate velocemente virali su Whatsapp e social, e sono state poi diffuse anche da Luigi Cipriani, segretario cittadino del movimento politico 'Riprendiamoci il futuro'.

Il video del pestaggio

«Ti uccido», si sente dire nel video, e nelle immagini si vede uno degli aggressori brandire anche un martello.

