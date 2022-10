Tumore ovarico di 8 chili asportato a 61enne a Bari: scoperto grazie alla Tac

Un tumore dell'ovaio di 8 chili è stato asportato ad una 61enne nel corso di un eccezionale intervento chirurgico salvavita, durato circa 3 ore e mezza, e condotto con successo nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale «Di Venere» di Bari, diretta dal professor Mario Vicino.

«Operazione straordinaria, il quadro clinico era drammatico»

«Un'operazione straordinaria - spiega Vicino - non solo per le dimensioni della massa tumorale asportata, grande 32 centimetri per 32 e pesante 8 chili, ma soprattutto per la modalità e la tempistica con cui è stato gestito il caso, dalla scoperta del tumore, in un quadro clinico veramente drammatico, alla soluzione adottata con esito favorevole». Non più tardi di dieci giorni fa, infatti, la paziente che da lungo tempo avvertiva dolore e gonfiore addominale, ha eseguito una Tac da cui è emersa la presenza di una enorme massa a livello dell'addome, a partire dal pavimento pelvico sino a giungere sotto il diaframma, associata alla presenza di liquido in addome e con un versamento pleurico.

A complicare la situazione, già di per sé molto grave, il completo sbandamento su un lato degli organi del mediastino, cuore, aorta ed esofago, causato dalla compressione. L'intervento di asportazione totale della massa tumorale e di chirurgia radicale completa è stato eseguito ieri dalle 9,20 alle 12,40, dall'équipe diretta dal professor Vicino e composta dalle dottoresse Rosalia Latrofa ed Emma Bassi e dallo strumentista Vito Antonicelli. Punto culminante di un percorso di straordinaria efficacia e rapidità.

