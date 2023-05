Tumore, mamma Akela morta a 35 anni: la malattia scoperta dopo la nascita della seconda figlia

di Redazione web

Una bellissima ragazza, sorridente, solare e coraggiosa. Una mamma e moglie affettuosa. Una professionista disponibile e pronta ad aiutare gli altri. Così Altivole, sotto choc, ricorda Akela Gatto, morta a soli 35 anni. A portarla via un male che l’ha colpita a ridosso di una delle più belle gioie della vita: la nascita della secondogenita. E che non le ha lasciato scampo, nonostante la grinta con cui lo ha affrontato. Akela era molto conosciuta ad Altivole (Treviso), soprattutto nella frazione di Caselle.

La malattia scoperta dopo la nascita della seconda figlia

Akela aveva scoperto la malattia poco dopo la nascita della sua secondogenita, Sole. Nonostante tutto aveva deciso di lottare e fare il possibile per avere la meglio sul male ma purtroppo non è bastato. Akela gestiva con la sorella Anusca il salone di parrucchiera appartenuto alla mamma Anna, mancata anche lei a causa di un male incurabile. Con il marito Stefano aveva costruito una splendida famiglia, tutto sembrava procedere per il meglio fino alla terribile diagnosi della malattia. L'ultimo saluto sarà celebrarto domani, sabato 27 maggio, nella chiesa parrocchiale di Caselle d'Altivole dove questa sera alle ore 20 sarà recitato il rosario in suffragio della 35enne. A piangerla ci saranno il marito Stefano, i figli Jonah e Sole, i fratelli Anusca e Omar, i cognati e le cognate, suoceri, nipoti, amici e parenti tuttiò.

La lettera dedica di un'amica sui social

Struggente la lettera che un'amica di lunga data le ha dedicato sui social in queste ore: "So che stavi aspettando le mie parole, scusami e perdonami ma non ce la facevo in questi giorni tra lacrime,notti insonne e disperazione.

