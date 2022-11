Troppo freddo in classe, i genitori riportano a casa i bambini: scoppia la polemica in una scuola di Genova

di Redazione Web

Dopo un'estate che non sembrava finire più il freddo è arrivato in tutta Italia. E in una scuola di Genova è scoppiata la polemica. Nella mattinata di martedì 29 novembre, infatti, nella scuola elementare Renzo Pezzani di Sestri Levante, i termometri segnavano 15° gradi. E i genitori infuriati hanno deciso di riportare a casa i propri figli.

La discussione

Fuori dai cancelli dell'istituto si è accesa una discussione con i genitori che non hanno voluto fare entrare i loro figli in classe. Alla fine solo 8 degli 80 iscritti sono entrati per seguire la lezione, mentre gli altri sono tornati a casa al caldo.

«Il solito problema»

«Sono anni che lottiamo con lo stesso problema: ci sono stati incontri, sopralluoghi, audizioni, ma ad ogni primo freddo la storia si ripete», ha spiegato Elio Stanchi, presidente del comitato dei genitori dell’Istituto Comprensivo Sestri di cui fa parte l’elementare Pezzani. La scuola di Sestri Levante, costruita negli anni '70, non è l'unico istituto della provincia di Genova a essere finito nel mirino delle polemiche: di recente anche gli alunni del liceo Gobetti di Genova e dell'isituto tecnico Gastaldi-Abba erano scesi in piazza per protestare contro la mancanza di riscaldamento nelle aule.

L'intervento del comune

Per placare l'ira dei genitori a Sestri Levante, il comune di Genova ha fatto sapere di aver mandato sul posto il personale specializzato: «Abbiamo inviato i nostri tecnici questa mattina e domani l’impianto di riscaldamento della scuola Pezzani sarà acceso alla massima potenza e per un tempo maggiore rispetto al previsto in modo da arrivare a una temperatura adeguata», sono state le parole di Marta Brusoni, assessore comunale alla scuola.

