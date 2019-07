Cedimento strutturale, casa rischia di crollare sulla statale: strada chiusa

. Un'abitazione a, inn. 23, sta cedendo. Si tratta di un edificio anzianotto, le cui strutture portanti stanno cedendo per vetustà. C'è, che è stata chiusa per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, che sono al lavoro per mettere in sicurezza l'edificio ed evitare rischi agli utenti della statale. L'intervento di messa in sicurezza consiste nel "cerchiaggio" dell'edificio con cinture metalliche di irrobustimento: i lavori sono in corso. Nella casa abitavano sette persone, che sono state evacuate: il Comune provvederà loro un alloggio per la notte, poi si vedrà.