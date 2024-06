Sara Carbonero e il tumore, la lotta alla malattia: «Mesi senza guardarmi allo specchio»

di Cristina Siciliano

Sara Carbonero, ex moglie dell'ex portiere del Real Madrid e della Spagna Iker Casillas e giornalista sportiva, ha raccontato sul suo profilo Instagram della sua lotta contro il tumore. La donna, che nella prima metà del 2019 si è sottoposta ad un intervento chirurgico, reso necessario dalla presenza di un tumore maligno alle ovaie, si è lasciata andare ad una toccante riflessione.

Il dolore di Sara Carbonero

Un dolore che non si cancella e che diventa una lotta anche con il proprio corpo. «Sono pessima con i selfie allo specchio, ma ieri sera volevo provare delle nuove luci - ha scritto su Instagram -.

Sara Carbonero ha aggiunto: «Dopo avermi guardato attentamente, in modo molto strano, mio figlio sbottò: "Mamma, hai solo le sopracciglia grigie. Non mi guardavo, non sapevo di aver perso tutti i peli delle sopracciglia, che sono quelli che incorniciano lo sguardo e danno personalità al viso. Ho registrato quella conversazione come tante altre scomode, in cui grazie alla sua capacità di adattamento fu tutt'altro che traumatica. Ancora oggi raccontano con orgoglio ai loro amici quando la mamma aveva i capelli "come un maschio". Il giorno in cui mi hanno visto così per la prima volta, ho portato loro degli enigmi per distogliere la loro attenzione, come mi ha detto lo psicologo. Ma non ha funzionato, come dice la canzone: Non mi hanno staccato gli occhi di dosso, facendo scorrere qualche timida lacrima sulle loro guance. Poi, abbiamo iniziato a cercare foto di attrici e cantanti carine con i capelli corti e abbiamo iniziato con il puzzle».

«La risata è arrivata»

«La risata arrivò quando quella stessa estate apparve in televisione la pubblicità di uno shampoo che avevo registrato mesi prima con i miei lunghi capelli che li scuotevano avanti e indietro - ha concluso -. È l'altezza delle altezze. Questo ha aiutato i nani a imitarmi e ad incoraggiarmi: “Lo rifarai presto, mamma”. "E poi non avrai più le sopracciglia grigie."».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA