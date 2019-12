Treno travolge un'auto al passaggio a livello: alla guida un 21enne, illeso ma sotto choc

Il 'giochino' di attraversare col rosso e filmare tutto sui social

Una decina i treni coinvolti, uno cancellato e tre parzialmente cancellati, riporta il sito di Trenitalia. Intorno alle 8.45, il traffico è ripreso sulla linea dopo l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Ha attraversato ilquando in arrivo c'era un treno, che ha colpito la sua vettura in pieno: è successo a Rezzato, nel bresciano, questa mattina. Alla guida dell'auto un, che fortunatamente è rimasto quasi illeso ma è sotto choc: il 21enne è stato ricoverato ma non riporterebbe ferite gravi, solo una contusione a una mano.A causa dell'incidente il traffico ferroviario lungo la linea Milano-Venezia è andato in tilt: la circolazione è stata sospesa per permettere i rilievi della polizia, intervenuta nell'incidente avvenuto tra un treno e un'auto. Ancora da ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto.