Travolto e ucciso mentre torna a casa in scooter: Daniele muore a 46 anni

Tragedia nel Veronese. Un uomo di 46 anni, Daniele Pasi, di Grezzana, in provincia di Verona, è morto in un incidente avvenuto intorno alle 23.30 di ieri nella frazione di Lugo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava rientrando a casa in sella a uno scooter quando, per cause da accertare è stata investita da un'automobile, cadendo a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, che ne hanno constatato la morte. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale.

Travolto e ucciso in sella al suo scooter

Secondo quanto ricostruito finora, il 46enne giunto all'incrocio con via Pernisa, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti per i rilievi, mentre stava rientrando in paese in sella al suo scooter viaggiando, si è trovato improvvisamente davanti una Renault Mégane condotta da uno studente senegalese di 21 anni, che si stava immettendo in via da Lugo, e non è riuscito ad evitarla. Lo scontro è stato violentissimo.

I soccorsi sul posto sono stati immediati e, nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, per il motociclista purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 15:29

