Trapezista caduta nel vuoto durante lo show al circo. «La “Guerriera” è fuori pericolo, lavorerà ancora a lungo»

Il video della sua caduta ha fatto il giro del web. Mentre si stava esibendo nello show di tutti i giorni nel Circo Greca Orfei, la 24enne trapezista è precipitata nel vuoto. Un volo di 4 metri che l'ha vista cadere di faccia al suolo riportando una grave frattura al cranio e tante lesioni nel resto del corpo tra cui, la più grave, al fegato. Ma fortunatamente la giovane acrobata è «una guerriera» e il Circo ha annunciato che non è più in pericolo di vita, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti.

L'annuncio

«A tutti coloro che ci sono stati vicini in queste ore di paura un grosso grazie dalla nostra guerriera che è in piena ripresa», queste le parole del Circo Greca Orfei che rassicurano sulle condizioni della giovane trapezista 24enne vittima di un terribile incidente durante lo spettacolo di venerdì 28 ottobre Terlizzi, in provincia di Bari. «La nostra Guerriera sta bene» assicurano dal circo, postando sui social postando una foto dall'ospedale della 24enne Mineri.

«Presto tornerò in forma»

E anche la giovane acrobata ha tenuto a mandare un messaggio a tutti coloro che si sono preoccupati per lei: «Ciao a tutti mi chiamo Mineri e sono una acrobata. Con mio grande rammarico è avvenuto un incidente e sono caduta dal mio attrezzo. Attualmente sono in ospedale per un controllo. I medici dicono che tornerò presto in forma, non è successo niente di così grave, sono viva e vivrò e lavorerò per molto tempo». Parole che a distanza di 48 ore dal terribile incidente hanno i connotati di un vero e proprio miracolo. La giovane di origine ucraina ha voluto rispondere ai tantissimi messaggi di solidarietà e auguri di presta guarigione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Ottobre 2022, 22:19

