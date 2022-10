Incidente al circo Greca Orfei, cade nel vuoto da 4 metri: la trapezista si rompe la testa

Paura e sgomento per il tragico incidente avvenuto all'interno del circo Greca Orfei di Terlizzi, in provincia di Bari. Una trapezista di 24 anni è precipitata nel vuoto, durante la sua esibizione senza rete di protezione, e si è rotta la testa.

Il dramma

L'incidente è avvenuto nella serata di venerdì 28 ottobre. La donna, 24enne di origini ucraine, è stata portata in codice rosso al Policlinico ed operata: si è procurata la frattura del cranio. Sono ora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. Agghiacciante il momento della caduta davanti ad un pubblico rimasto impietrito dalla scena. Fortunatamente la giovane acrobata è precitata al suolo nel momento in cui si stava rotolando giù dalle corde. Corde che hanno attenutato la sua caduta al suolo che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

La dinamica

Stando a quanto accertato tramite un video che è subito divenuto virale, la circense stava eseguendo la sua performance con i nastri, quando è scivolata e probabilmente per aver perso l'equilibrio ed è caduta sbattendo con forza la testa. Uno spettatore ha immortalato la scena con il suo smartphone: la ragazza cade da un'altezza di circa quattro metri, battendo violentemente la testa sul pavimento. Lo spettacolo è stato poi subito interrotto, tra lo stupore del pubblico.

I soccorsi

Sul posto si sono subito precipitati gli uomini del 118. La 24enne, dopo le prime cure del caso, è stata trasportata d'urgenza, in codice rosso, al nosocomio di Bari dove è stata accertata l'importante frattura del cranio, oltre a varie lesioni sul corpo, tra cui (quella più grave) al fegato. La prognosi non è ancora stata sciolta. Nella caduta ha riportato una contusione epatica, una frattura maxillo-facciale e traumi vertebrali. Dopo una seconda Tac di controllo si deciderà un eventuale intervento.

Sabato 29 Ottobre 2022

