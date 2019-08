Uccide la moglie e si consegna alla polizia: l'ha trafitta a morte con una limetta da modellismo

Ha, poi ha chiamato il 112 e si è consegnato alle autorità: è successo a Torino, in corso Orbassano, e il protagonista della vicenda è un. Secondo le prime informazioni, avrebbe trafitto la moglie a morte con una limetta da modellismo.L'uomo è un torinese: dopo aver ucciso la donna, ha chiamato il 112, numero unico di emergenza, e si è consegnato alla polizia dopo essere rimasto sul posto ad attendere le forze dell'ordine. La tragedia è avvenuta in un appartamento al settimo piano di una palazzina in corso Orbassano: la coniuge morta aveva 64 anni, uno in meno del marito, ed è stata colpita al petto diverse volte al termine probabilmente di un litigio.