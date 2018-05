Un anno fa la diagnosi, Tommaso stroncato dal male a soli 24 anni

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SELVAZZANO (PADOVA) - Ha combattuto con tutta la forza che gli era rimasta addosso nonostante i lunghi mesi di cure. Ha cercato in tutti i modi di contrastare quel terribile male che gli era stato diagnosticato a, ma purtroppo alle 5.45 di mercoledì mattina si è arreso. Ha smesso di lottare., il giovane artigiano di Selvazzano dal sorriso aperto e dagli occhi brillanti. Ieri mattina l’epigrafe che annunciava la sua morte era difficile da non notare: il bel volto del ragazzo e soprattutto la sua giovane età ha colpito chi si fermava a leggere. Il suo addio si tiene stamattina a Selvazzano dove il feretro giungerà dall’Ospedale civile di Padova accompagnato in chiesa dalla mamma Monica Gambalonga, del fratello sedicenne Luca che gli era legatissimo, e del papà Massimo assieme ai tanti parenti ed amici. Tommi, o “Zoro”, così era soprannominato in famiglia e dagli amici, viveva in via Tripoli con la mamma e il fratello. Ed è qui che ieri pomeriggio i ricordi si sono fatti spazio nel grande dolore.