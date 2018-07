Tiziana Cantone suicida per video hot: rinviato a giudizio l'ex fidanzato per calunnia, accesso abusivo a dati informatici e falso

Il giudice dell'udienza preliminare Egle Pilla del Tribunale di Napoli ha rinviato a giudizio Sergio Di Palo, l'ex fidandato di, la giovane di 31 anni che si è, il 13 settembre del 2016, con un foulard, nell'abitazione di Mugnano (Napoli) dove si era da poco trasferita.Di Palo dovrà rispondere di calunnia, accesso abusivo a dati informatici e falso, reati formulati dagli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta avviata per fare chiarezza sulle cause che hanno spinto Tiziana al suicidio. Il dibattimento prenderà il via il prossimo 18 dicembre dinanzi ai giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Napoli (presidente Donzelli).