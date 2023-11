«Se non torni con me ti faccio fare la fine di quella in tv (Giulia Cecchettin)»: lei lo denuncia, arrestato l'ex compagno

di Redazione web

La polizia ha arrestato un uomo di 64 anni a Priolo Gargallo (Siracusa) dopo che aveva minacciato la sua ex compagna con la frase: «Se non torni con me ti faccio finire come a quella di cui stanno parlando in televisione». «Quella» è Giulia Cecchettin, e la minaccia contiene un chiaro riferimento alla 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filiippo Turetta. L'uomo è stato sottoposto a custodia cautelare ai domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico per atti persecutori, su ordinanza del giudice delle indagini preliminari di Siracusa.

La denuncia

L'ordinanza è stata emessa in risposta alle denunce della vittima, che ha riportato aggressioni verbali, pedinamenti e molestie da parte dell'uomo. La decisione restrittiva è intervenuta pochi giorni dopo la presentazione della denuncia, evidenziando la prontezza delle autorità nel prendere misure contro comportamenti persecutori e minacce.

Il precedente

Solo pochi giorni fa un 18enne di Aosta è stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti della ex fidanzata minorenne alla quale avrebbe detto: «Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA