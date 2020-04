Terremoto, un'altra forte scossa a Pavia. Sisma avvertito anche a Milano e Genova

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Aprile 2020, 13:10

Un'altra forte scossa nel Pavese dopo quella di stamattina. Intorno alle 11.53 l'Ingv ha rilevato un terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro tra Montalto Pavese e i comuni vicini Rocca de' Giorgi e Lirio. Non si hanno per ora notizie di danni a persone o cose ma la scossa è stata avvertita in una vasta area da Milano a Genova e a Novara. Molto spavento a Piacenza, vicina alla zona dell'epicentro.a Brallo di Pregola, comune sempre in provincia di Pavia, a 17 chilometri di profondità, mentre la seconda alle 11,53, con epicentro ad un chilometro da Montalto Pavese e ad una profondità di 32 chilometri.