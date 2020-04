Terremoto, sciame di scosse in Calabria. La terra trema anche a Rimini e a Pavia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2, si è verificata alle ore 3.56 con epicentro a Scalea, in provincia di Cosenza. La profondità stimata è stata di circa 272.9 Km. Poco dopo, alle 5.24 è stato registrata un'altra scossa di magnitudo 2.0 nella zona della Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria), ad una profondità di 48 km.davanti alla costa romagnola tra Rimini e Ravenna: in questo caso la magnitudo è stata 2.8 con epicentro a 4 chilometri di profondità.nella zona di Brallo di Pregola, in provincia di Pavia.